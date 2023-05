1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich am Mittwoch im Stuttgarter Landtag gegen den Vorwurf verwahrt, er verstehe die Rechtsordnung nicht. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Stuttgart - Die einen nannten ihn Sonnenkönig, die anderen Autokrat: Bildkräftige Beschimpfungen hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann schon in der vergangenen Woche eingefangen, nachdem er gegenüber unserer Zeitung über eine bessere Pandemie-Bekämpfung nachgedacht hatte (Plus). Damit verglichen drückte sich die Landtagsopposition am Mittwoch in der eigens dazu anberaumten Debatte vergleichsweise zivil aus – allerdings nicht weniger scharf. Denn Oppositionsführer Andreas Stoch warf dem Grünen „Unkenntnis über das Verfassungssystem“ vor – und das ist für einen Regierungschef fast eine Beleidigung.