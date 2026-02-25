Der Landtag will mit einem heftig umstrittenen, aber einstimmig beschlossenen Gesetz einen Schlussstrich unter den Dauerkonflikt zur Corona-Soforthilfe ziehen. Die Zweifel sind groß.
Die kontrovers geführte Debatte ließ es nicht unbedingt vermuten – letztlich hat der Landtag einvernehmlich ein sogenanntes Ausgleichsgesetz zur Erstattung von zurückgeforderten Corona-Soforthilfen an rund 80 000 überwiegend kleine Mittelständler und Selbstständige beschlossen. Besser dieses Gesetz als gar keines – nach diesem Motto haben alle Fraktionen dem grün-schwarzen Entwurf zugestimmt.