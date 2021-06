1 Auf der Westumfahrung von Münchingen gibt es am Mittwochabend einen Unfall mit vier Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin wird dabei schwer, zwei weitere Menschen leicht verletzt. Foto: SDMG/Hemmann

Eine Fiat-Fahrerin übersieht im Feierabendverkehr auf der Westumfahrung in Richtung B 10 ein Stauende. Sie prallt auf den Wagen vor ihr, der ein weiteres Auto auf einen Transporter schiebt.

Korntal-Münchingen - Bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen auf der Westumfahrung von Münchingen (Kreis Ludwigsburg) sind am Mittwochabend drei Menschen verletzt worden. Der Schaden liegt bei 20 000 Euro. Eine 37-Jährige war gegen 18.40 Uhr im Feierabendverkehr mit ihrem Fiat Panda in Fahrtrichtung B 10 unterwegs. Weil sie vermutlich unaufmerksam war, so die Polizei, bemerkte sie den Stau vor ihr zu spät und fuhr auf einen VW Up auf, der auf den Renault Clio vor ihm geschoben wurde. Der Renault wurde noch auf einen Sprinter geschoben. Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-jährige VW-Fahrer und die 24 Jahre alte Renault-Fahrerin kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Für die Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme musste die Westumfahrung teilweise voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.