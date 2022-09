1 Die Feuerwehr ist wegen eines brennenden Autos in Markgröningen ausgerückt. Foto: dpa/dpa-Zentralbild/Robert Michael

Unvermittelt in Brand geraten ist ein VW Golf am Dienstag auf der Landstraße zwischen Unterriexingen und Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) . Der 22-jährige Fahrer und sein 31-jähriger Beifahrer, die sich gerade auf einer Probefahrt befanden, hatten gegen 15 Uhr erst einen lauten Knall gehört, dann fing das Auto plötzlich Feuer. Der 22-Jährige lenkte das Auto auf einen parallel zur Straße verlaufenden Feldweg, die beiden Männer verließen den Wagen unverletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Markgröningen rückte mit 27 Einsatzkräften an und löschte die Flammen. Die Landstraße war für rund eine Stunde voll und anschließend für weitere 30 Minuten halbseitig gesperrt. An dem ausgebrannten Golf entstand Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.