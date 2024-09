Zwischen Oberjettingen und Herrenberg (Kreis Böblingen) ist am Donnerstagmorgen ein Sattelzug umgekippt. Die Bergung gestaltet sich aufwendig.

Ein Sattelzug ist am frühen Donnerstagmorgen bei Herrenberg (Kreis Böblingen) von der Straße abgekommen und umgekippt. Der Unfall hatte sich bereits gegen 5 Uhr auf der L1362 zwischen Herrenberg und Oberjetingen ereignet. Der Fahrer des Lastwagens, der zu einem Paketdienstleister gehört, zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Mutmaßlich sei er in einen Sekundenschlaf verfallen, sagte eine Polizeisprecherin. Dadurch habe der Mann in einer Rechtskurve nicht gelenkt und den Sattelzug in den Straßengraben gesteuert.

Die Bergung des Gespanns begann erst gegen 8.30 Uhr. Um den Lastwagen samt Anhänger aus dem Graben zu heben, sind laut der Sprecherin zwei Krane nötig. Das Abschleppunternehmen wird dafür voraussichtlich mindestens eineinhalb Stunden benötigen. Die Strecke ist derzeit in Richtung Oberjetingen gesperrt. Die Gegenfahrbahn – Richtung Herrenberg – ist laut Polizei frei.