Landscheid in Rheinland-Pfalz: Geisterfahrerunfall in der Eifel - eine Tote und drei Verletzte

1 Für eine 23-jährige Frau kam bei den Unfall ums Leben. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa/Nicolas Armer

Ein Autofahrer ist in falscher Richtung auf einer Autobahn unterwegs. Es kommt zu einem Zusammenstoß.











Link kopiert



Ein Geisterfahrer hat auf der Autobahn in Rheinland einen Unfall verursacht und dabei sind eine Frau getötet und drei Menschen verletzt worden. Am frühen Morgen waren auf der A60 bei Landscheid in der Eifel in Fahrtrichtung Belgien der Wagen des Falschfahrers sowie ein mit drei jungen Frauen besetztes, entgegenkommendes Auto frontal zusammengestoßen, wie die Autobahnpolizei in Schweich mitteilte.