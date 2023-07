Christoph Erdmenger leitet eine Abteilung im Verkehrsministerium und saß schon im Landtag von Sachsen-Anhalt. Jetzt will er Landrat in Ludwigsburg werden – und als erstes die Stadtbahn umsetzen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Mitten in der Ludwigsburger City neben dem Fahrradständer am Bahnhof steht Christoph Erdmenger (49). Er hat schon auf vielen politischen Ebenen gearbeitet, nun will er als Landrat aktiv Politik gestalten. Günstiger Wohnraum, eine Verdoppelung des Nahverkehrs und die Umsetzung der Stadtbahn hat der Grüne sich auf die Fahnen geschrieben, wenn er am 15. November zum Chef im Landratsamt gewählt würde.