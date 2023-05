8 Der Chefsessel im Ludwigsburger Landratsamt ist begehrt. Zwei potenzielle Nachfolge von Rainer Haas stehen bereits fest. Foto: Werner Kuhnle

Zwei Bewerber gibt es für die Wahl des neuen Kreischefs sicher: den Bürgermeister Dietmar Allgaier und den Dezernenten Heiner Pfrommer. Es könnte noch spannender werden: Ein Grüner sondiert noch – und Gerd Maisch ist wieder im Gespräch.









Ludwigsburg - Kurz vor knapp wird es noch richtig spannend: Vier Tage bevor die Bewerbungsfrist für den Job des Ludwigsburger Landrats ausläuft, bekennen die ersten Interessenten Farbe. So hat am Donnerstag der Kornwestheimer Erste Bürgermeister Dietmar Allgaier erklärt, dass er sich für das Amt bewerben wird. An diesem Freitag will er seine Unterlagen im Landratsamt abgeben. „Ich fühle mich motiviert“, sagt der 53-Jährige, der für die CDU im Ludwigsburger Kreistag sitzt.