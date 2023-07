Bald wählt der Kreistag einen neuen Landrat. Vier Männer bewerben sich. Was treibt sie an? Was wollen sie bewegen? Wir stellen die Kandidaten in Interviews vor. Gerd Maisch ist gut vernetzt in Kreis und Region. Wird er Ludwigsburger Landrat, will er eine neue Form der kommunalen Zusammenarbeit pflegen.