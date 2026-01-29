Nach tagelanger Sperrung wegen Bauarbeiten öffnet die Tiefgarage am Landratsamt in Waiblingen wieder. Winterwetter hat die Arbeiten etwas verzögert.
Nach mehrtägiger Vollsperrung soll wieder Alltag unter dem Erweiterungsbau des Landratsamts am Alten Postplatz einkehren: Wie die Behörde mitteilt, sei die Tiefgarage von Montag, 2. Februar, 6 Uhr morgens an wieder vollständig nutzbar. Die Bauarbeiten, die eigentlich schon am Freitag abgeschlossen sein sollten, hatten sich aufgrund der winterlichen Witterung leicht verzögert.