Landratsamt in der Kritik: „Das ist Abzocke“ – Mobiler Blitzer in Freiberg empört Autofahrer

Autofahrer beschweren sich: Am Ortsausgang von Freiberg (Kreis Ludwigsburg) wird mobil geblitzt – obwohl stationäre Geräte in der Nähe stehen.
Abzocke ist ein Vorwurf, der emotional aufgeladen ist – und der in Freiberg derzeit konkret an der Benninger Straße diskutiert wird. Der Leser E. schildert seine Beobachtungen und spart nicht mit deutlichen Worten: „Dies ist an und für sich schon dreist“, schreibt er über die Kombination aus stationären und mobilen Geschwindigkeitsmessungen kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Benningen.