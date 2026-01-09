Das Landratsamt Ludwigsburg hat in Steinheim-Höpfigheim einen Bau gestoppt. Bei dem mischt Erwin Paulus mit, der zuletzt Schlagzeilen machte – er glaubt an eine schnelle Lösung.

Für die Kommune ist es ein bedeutsames Projekt, weil die Zahl der Betreuungsplätze für Kinder im Stadtteil Höpfigheim wachsen soll. Dem angespannten Immobilienmarkt dürfte das Vorhaben gut zu Gesicht stehen, weil geförderter und damit bezahlbarer Wohnraum entstehen soll. Doch fürs Erste wird weder das eine noch das andere kommen. Das Landratsamt Ludwigsburg hat für ein großes Mehrfamilienhaus mit Kita in der Mühlbachstraße 36 am Ortsausgang Richtung Mundelsheim zum 1. Dezember einen Baustopp verfügt.

An einem Aushang vor Ort wird als Begründung eine „von der Baugenehmigung abweichende Bauweise“ angegeben. Weiter ins Detail will das Kreishaus mit Hinweis auf ein laufendes Verfahren nicht gehen. Doch womöglich ist alles halb so wild. Bauunternehmer Erwin Paulus versucht jedenfalls zu beruhigen. „Ich gehe nach einem Telefonat mit dem Landratsamt davon aus, dass wir in den nächsten Tagen die Freigabe erhalten und das Haus dann bis zum Herbst fertigstellen können“, sagt der Geschäftsführer der bei dem Vorhaben federführenden AW Grundbesitz GmbH aus Neckarsulm.

Es handelt sich dabei um denselben Erwin Paulus, der mit seiner Paulus Wohnbau GmbH vor nunmehr etwas mehr als zwei Jahren Insolvenz anmelden musste.

Kompliziertes Firmengeflecht

Erwin Paulus geht davon aus, rasch eine Baufreigabe zu erhalten. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Das Mehrfamilienhaus in der Mühlbachstraße 36 sollte allerdings anfangs von der Paulus Grundbesitz GmbH umgesetzt werden, die zwar ebenfalls zum Paulus-Firmengeflecht gehört, aber nicht von der Pleite betroffen war. Den Hauptanteil an der Paulus Grundbesitz-Gesellschaft habe inzwischen die Akin Wohnbau GmbH aus Neckarsulm übernommen, bei der Ali Akin an der Spitze stehe, erklärt Paulus.

Akin Wohnbau sei wiederum an der AW Grundbesitz GmbH beteiligt, der Projektgesellschaft, die das Vorhaben in Höpfigheim stemmt. Er teile sich mit Akin bei der AW Grundbesitz die Geschäftsführung und sei mit im Boot, weil er das Vorhaben von Anfang an betreut habe, also aus dem Effeff kenne.

So weit, so kompliziert. Vergleichsweise übersichtlich mutet dagegen das Problem am Bau in der Mühlbachstraße an. Paulus erklärt, dass die ursprünglichen Planungen ein Mehrfamilienhaus mit 18 Wohnungen vorgesehen hätten. Dann sei die Kita ins Spiel gekommen, die man auf Wunsch der Stadt im Erdgeschoss unterbringen sollte. „Beim Bau wurde die Raumhöhe im EG von 2,50 auf 2,80 Meter angehoben, weil man zusätzlich einen Schallschutz anbringen musste. Warum auch immer wurde es versäumt, das im Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen“, sagt der Pleidelsheimer.

Dem vom Landratsamt beauftragten Prüfstatiker sei bei einer Kontrolle die Abweichung von den ursprünglichen Planungen aufgefallen. „Wir haben mittlerweile ein Nachtragsgesuch eingereicht“, beteuert Paulus. Bis dafür die Genehmigung eintreffe, müsse der Bau ruhen.

Wie in solchen Fällen üblich wird per Aushang auf den Baustopp hingewiesen. Foto: essigfoto.de/Andreas Essig

Erwin Paulus hat keine Zweifel, dass man am Ende das Okay bekommt. Der Grenzabstand zu den Nachbarn werde eingehalten. Das sei entscheidend. Zudem lasse der Bebauungsplan eine Gebäudehöhe von bis zu 12,50 Meter zu. Man erreiche selbst mit der Anhebung um 30 Zentimeter lediglich 12,30 Meter.

Bürgermeister hält das Problem für klärbar

Der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter ist ebenfalls zuversichtlich, dass die Arbeiter bald wieder in der Mühlbachstraße hämmern und klopfen dürfen. „Im Zuge der weiteren Planung wurden bauliche Anpassungen erforderlich, die sich aus geänderten Raumhöhen infolge von Anforderungen des Schallschutzes im Kita-Bereich ergeben haben. Diese Punkte befinden sich nach meinem Kenntnisstand aktuell im Prüfungsprozess und sind aus meiner Sicht im weiteren Bauablauf sachlich und planerisch klärbar“, bestätigt er die Aussage von Erwin Paulus.

Die Kommune begleite das Projekt eng und kaufe die Räumlichkeiten für die Kita. Neben einer Kinderbetreuung sollen in dem Gebäude 14 Wohnungen entstehen, deren Miete 30 Prozent unter dem ortsüblichen Niveau liegen werde, wie Erwin Paulus erklärt.