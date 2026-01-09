Das Landratsamt Ludwigsburg hat in Steinheim-Höpfigheim einen Bau gestoppt. Bei dem mischt Erwin Paulus mit, der zuletzt Schlagzeilen machte – er glaubt an eine schnelle Lösung.
Für die Kommune ist es ein bedeutsames Projekt, weil die Zahl der Betreuungsplätze für Kinder im Stadtteil Höpfigheim wachsen soll. Dem angespannten Immobilienmarkt dürfte das Vorhaben gut zu Gesicht stehen, weil geförderter und damit bezahlbarer Wohnraum entstehen soll. Doch fürs Erste wird weder das eine noch das andere kommen. Das Landratsamt Ludwigsburg hat für ein großes Mehrfamilienhaus mit Kita in der Mühlbachstraße 36 am Ortsausgang Richtung Mundelsheim zum 1. Dezember einen Baustopp verfügt.