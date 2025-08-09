Landratsamt Esslingen: Führerscheinstelle rechnet mit Flut von Umtausch-Anträgen

Der Pflichtumtausch von Führerscheinen könnte das Landratsamt Esslingen an seine Grenzen bringen. Die Führerscheinstelle setzt auf Digitalisierung und eine Online-Terminvergabe.
Der Pflichtumtausch der Führerscheine stellt die Führerscheinstelle des Landratsamts Esslingen jedes Jahr vor große Herausforderungen. In diesem Jahr wird eine Höchstzahl an Umtauschen erwartet. Mit einem Lenkungskonzept und der Optimierung der Prozesse soll dieser Flut an Anträgen Rechnung getragen und die Bearbeitungszeit verkürzt werden. Dies kündigt die Behörde in einer Mitteilung an.