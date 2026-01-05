Landratsamt ermittelt: Wieder Fischsterben im Kreis Ludwigsburg – Enz bei Besigheim betroffen

Schon wieder tote Fische – schon wieder viele offene Fragen. Der aktuelle Fund in der Enz bei Besigheim reiht sich ein in eine Serie von Fischsterben, die die Region beschäftigen.
In der Enz bei Besigheim sind über einen längeren Streckenabschnitt tote Fische entdeckt worden. Das Landratsamt Ludwigsburg teilte am Montagnachmittag mit, dass der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Behörde über das Fischsterben informiert habe. Mitarbeitende des Landratsamtes stellten daraufhin vor Ort mehrere verendete Fische bis zur Einmündung der Enz in den Neckar fest.