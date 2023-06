1 Wie viel Abfall aus der Region Stuttgart soll in Schwieberdingen angeliefert werden? Diese Frage soll geklärt werden. Foto: Werner Kuhnle

Die größte Kreistagsfraktion der Freien Wähler stellt klar: Eine neue Erddeponie kann nur mit Abfallmengen aus dem Landkreis Ludwigsburg begründet werden. Das wird überprüft. So lange wird die Suche nach einer Deponiefläche unterbrochen.









Der Landkreis Ludwigsburg hat die Suche nach einem neuen Standort für die Erddeponie Am Froschgraben in Schwieberdingen vorerst gestoppt. Das hat Landrat Dietmar Allgaier am Dienstag via Pressemitteilung bekannt gegeben. „Wir nehmen die Bedenken und Kritikpunkte, die in der Bevölkerung und der Öffentlichkeit aufgekommen sind, ernst“, teilt Allgaier mit, der als Landrat auch Vorsitzender des AVL-Aufsichtsrats ist.