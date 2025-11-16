Bei der Europapremiere der zweiten "Landman"-Staffel in Berlin sprachen Billy Bob Thornton, Demi Moore und Ali Larter über die Parallelen zwischen Hollywood und der Ölindustrie, das Altern vor der Kamera und Billy Bob Thorntons Zwangsstörung.
In "Landman" (Paramount+) erzählt "Yellowstone"-Macher Taylor Sheridan (55) Geschichten aus der zwielichtigen Welt des Öl-Handels in West-Texas. In der Hauptrolle ist Billy Bob Thornton (70) als abgebrühter "Landman" und Krisenmanager vor Ort zu sehen, der in der neuen Staffel seiner neuen Chefin Cami Miller - gespielt von Demi Moore (63) - untersteht. An seiner Seite ist dabei seine exzentrische Ex-Frau Angela Norris, verkörpert von Ali Larter (49).