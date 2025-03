Landkreise für Autobahnmaut: Verantwortung haben die anderen

1 Eine Autobahnmaut ist in Europa längst Standard. Foto: dpa/Jens Büttner

Dass in Gestalt des baden-württembergischen Landkreistages ausgerechnet ein Gremium Nutzerabgaben im Verkehr fordert, das diese im eigenen Verantwortungsbereich abgelehnt hat, ist leider typisch für den politischen Diskurs in Deutschland, sagt Andreas Geldner.











Die Landkreise in Deutschland betreiben die Kreisstraßen. Im öffentlichen Nahverkehr spielen sie eine zentrale Rolle beim Busangebot in der Fläche. Umso ungewöhnlicher ist, dass sich das Gremium nun in Sachen Autobahnmaut zu Wort meldet. Dies ist einem Interessenverband unbenommen, auch wenn er wie in diesem Fall gar nicht zuständig ist. Aufmerksamkeit finden wird die Forderung sicher – schon weil sie die von der CSU wiederholt formulierte Erwartung bedient, dass auch bei uns durchfahrende Ausländer zahlen werden. Grundsätzlich ist eine Maut eine vernünftige Idee. In vielen europäischen Ländern ist sie selbstverständlich.