Landkreis Würzburg: Spaziergänger findet freilaufenden Skorpion

1 Ein Spaziergänger hat an einer Hauswand in Unterfranken einen Skorpion gefunden und die Polizei gerufen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein Spaziergänger wird auf einen etwa drei Zentimeter großen Punkt an einer Hauswand aufmerksam und ruft die Polizei. Was hängt an der Hauswand?











Ein Spaziergänger hat an einer Hauswand in Unterfranken einen Skorpion gefunden und die Polizei gerufen. Mit einem Becher fing ein Beamter das etwa drei Zentimeter große Tier am Donnerstag ein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das exotische Tier wurde schließlich in ein Tierheim gebracht, um die Anwohner in Rottendorf (Landkreis Würzburg) zu beruhigen.