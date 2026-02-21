1 Beim Skifahren mit seinem Sohn ist ein 61-Jähriger aus dem baden-württembergischen Landkreis Tuttlingen im Skigebiet Silvretta Montafon in Österreich gestorben. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Bei einem gemeinsamen Skiausflug sucht ein 15-jähriger Sohn seinen Vater. Nach einem größeren Sucheinsatz wird dieser nur noch tot gefunden. Sie waren Abseits der Piste unterwegs.











Beim Skifahren mit seinem Sohn ist ein 61-Jähriger aus dem baden-württembergischen Landkreis Tuttlingen im Skigebiet Silvretta Montafon in Österreich gestorben. Die beiden waren abseits der Piste unterwegs und vereinbarten einen gemeinsamen Treffpunkt, wie die Polizei mitteilte. Als der Vater am Freitag dort nicht erschien und telefonisch nicht erreichbar war, begann der 15-jährige Sohn ihn zu suchen. Doch auch im Tal fand er ihn nicht.