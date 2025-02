1 Wie die Polizei mitteilt, kam es im Rahmen des närrischen Treibens in Rottenburg am Neckar zu einer gefährlichen Körperverletzung (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Gefährliche Körperverletzung: Mehrere Unbekannte treten im Rahmen des Narrentreibens auf zwei Männer ein. Die Fahndung bleibt bislang erfolglos.











Link kopiert



Zwei Männer sind von Unbekannten im Kreis Tübingen geschlagen und dabei schwer verletzt worden. Im Rahmen des närrischen Treibens kam es in Rottenburg am Neckar in der Nacht auf Samstag zu einer gefährlichen Körperverletzung, wie die Polizei mitteilte.