Landkreis Tübingen: Unfall am Stauende auf A81 – Vier Verletzte

1 Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der A81 verletzt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Auf der Autobahn 81 staut sich der Verkehr. Dann übersieht ein Autofahrer laut Polizei das Stauende. Es kommt zu einem Unfall, der für vier Menschen im Krankenhaus endet.











Bei einem Unfall am Stauende auf der A81 bei Rottenburg am Neckar (Landkreis Tübingen) sind vier Menschen verletzt worden. Ein 49-Jähriger habe am Samstag den stockenden Verkehr übersehen und sei in das Auto eines 48-Jährigen gefahren, teilte die Polizei mit. Daraufhin wurde dieser Wagen auf zwei weitere Fahrzeuge davor geschoben.