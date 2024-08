Eigentlich wollte der Pilot Baden-Württemberg bloß überfliegen. Doch dann gibt es Probleme in der Luft – und alles kommt ganz anders.

Wegen Motorproblem hat ein Ultraleichtflugzeug auf dem Weg von der Slowakei nach Frankreich im Landkreis Sigmaringen laut Polizei eine Bruchlandung hingelegt. Der 61 Jahre alte Pilot, der alleine an Bord war, sei unverletzt geblieben. Die Ermittler gehen laut Mitteilung von einem technischen Defekt als Unfallursache aus.

Der Pilot habe eigentlich im Bereich Pfullendorf notlanden wollen, sei jedoch bei Illmensee (Landkreis Sigmaringen) am Boden aufgekommen. Am Flugzeug entstand den Angaben nach Totalschaden im sechsstelligen Euro-Bereich. Eine Spezialfirma soll es am Montag bergen.