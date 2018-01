Landkreis Reutlingen Polizei beendet illegalen Welpenverkauf

Von red/pj 14. Januar 2018 - 14:42 Uhr

Die Polizei beschlagnahmte die Tiere. (Symbolbild) Foto: dpa

Eine Bürgerin entdeckt, dass ein Mann aus ihrem Heimatort im Internet Hundewelpen zum Verkauf anbietet. Die Frau informiert die Polizei, die den Verkäufer daraufhin überprüft.

Münsingen - Einer aufmerksamen Bürgerin ist es zu verdanken, dass der illegale Verkauf von Hundewelpen in Münsingen (Landkreis Reutlingen) gestoppt werden konnte. Der Frau war aufgefallen, dass drei Hundewelpen für jeweils mehrere hundert Euro auf einer Internetplattform angeboten wurden, woraufhin sie die Polizei in Münsingen am Samstag informierte.

Eine sofortige Überprüfung des Verkäufers ergab, dass bereits ein Welpe am Vortag verkauft wurde und zwei weitere Kaufinteressenten vor Ort warteten. Da der 19-jährige Verkäufer für die angeblich aus Rumänien stammenden Welpen weder die entsprechenden Einfuhrpapiere, noch die notwendigen Impfpapiere vorzeigen konnte, wurden die Welpen noch vor Ort, nach Rücksprache mit dem Amtstierarzt, beschlagnahmt.

Die beiden Welpen kamen in ein Tierheim, der bereits verkaufte Welpe wurde unter Hausquarantäne gestellt. Das für den Welpen gezahlte Geld stellten die Beamten sicher. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und den tierschutzrechtlichen Verstößen werden nun vom Fachbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen übernommen.