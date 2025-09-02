1 Nach einer tagelangen suche, entdeckten Einsatzkräfte seine Leiche am Samstag in rund 220 Metern Tiefe. (Archivbild) Foto: -/Vigili del Fuoco/dpa

Der Vater starb im Comer See beim Versuch, seine Söhne zu retten. Jetzt schildert seine Frau ihre Gefühle – und was sie sich nun wünscht.











Die Frau des im Comer See gestorbenen Bühler Gastronomen versucht, optimistisch in die Zukunft zu blicken. „Die Menschen sind sich unsicher, wie sie sich verhalten sollen. Sie haben Sorge, dass ihr Besuch unangemessen sein könnte oder als neugierig angesehen wird“, sagte die Witwe den „Badischen Neuesten Nachrichten“ (Dienstag). Das Gegenteil sei jedoch der Fall. „Wir freuen uns über jede Unterstützung, über jeden Austausch.“ Nur so gehe es weiter. Das wäre auch im Sinne ihres Mannes.