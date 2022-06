1 Die Rettungskräfte fanden den Mann leblos im Wasser. (Symbolbild) Foto: imago images/Political-Moments

Ein junger Mann ist am Mittwoch nach Zeugenaussagen in den Kaltenbachsee in Muggensturm gesprungen und dann untergegangen. Er konnte nur noch tot geborgen werden.















Bei einem Badeunfall im Landkreis Rastatt ist ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Nach Zeugenaussagen sprang der Mann am Mittwochabend in den Kaltenbachsee in Muggensturm und ging dann nach kurzem Auftauchen unter, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nach einer umfangreichen Suchaktion sei der Mann von Rettungskräften leblos aufgefunden und ans Ufer gebracht worden.