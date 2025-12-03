Landkreis Miltenberg: Radfahrer von Zug erfasst und verletzt

Ein Zug erfasst einen Radfahrer in Unterfranken. Der Mann kommt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.
Ein 32 Jahre alter Mann ist in Unterfranken von einem Zug erfasst und verletzt worden. Nach Angaben der Bundespolizei missachtete der Radfahrer am Dienstag das blinkende Rotlicht an einem unbeschrankten Bahnübergang in Kleinheubach (Landkreis Miltenberg). Er sei mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Gegen den 32-Jährigen werde wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.