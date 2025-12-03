Landkreis Miltenberg: Radfahrer von Zug erfasst und verletzt

"Es macht mir Angst" Cindy Crawfords Sohn Presley Gerber offenbart psychische Probleme

Der Sohn von Cindy Crawford und Rande Gerber wendet sich mit einem Video an seine Follower. Presley Gerber spricht offen über Panikattacken, Medikamente und seine Suche nach Hilfe. Der 26-Jährige will anderen Betroffenen zeigen, dass sie nicht allein sind. Cindy Crawford reagiert liebevoll.