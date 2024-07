1 Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Foto: dpa/Friso Gentsch

In Gerlingen wurde am Donnerstag einem Senior eine wertvolle Armbanduhr von einer Trickdiebin gestohlen. In Ludwigsburg wurde in teures Mobiltelefon erbeutet. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise.











Link kopiert



Ein 87-Jähriger wurde in der Gerlinger Hauptstraße zum Opfer einer dreisten Trickdiebin. Im Bereich eines Eiscafés näherte sich eine Frau am Donnerstag um 15.30 Uhr einem Senior und verwickelte diesen in ein Gespräch.