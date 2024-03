Landkreis Ludwigsburg sendet Signal an Region: Kreistag beendet Deponie-Suche

1 Die Deponie Am Froschgraben soll nicht mehr für die ganze Region herhalten. Foto: Werner Kuhnle

Die Deponien des Landkreises Ludwigsburg soll der Verband Region Stuttgart künftig nicht mehr mit seinem Bauschutt befüllen. Weder in Großbottwar noch in Hemmingen will der Kreis eine Deponie für die Region Stuttgart errichten.











Link kopiert



Gute Nachrichten für das Bottwartal und das Strohgäu: Der Landkreis Ludwigsburg stoppt seine Suche nach einem Standort für eine weitere Erddeponie. Die AVL hatte 2022 Flächen in Hemmingen und Großbottwar in die engere Auswahl genommen für ein solches Projekt. Hintergrund war die zunehmende Verfüllung der Deponie Am Froschgraben in Schwieberdingen.