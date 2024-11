Landkreis Ludwigsburg: Radfahrer greift Autofahrer mit Pfefferspray an

1 Ein Radfahrer soll einen Autofahrer mit einem Pfefferspray verletzt haben (Symbolfoto). Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

In Freiberg am Neckar-Beihingen (Kreis Ludwigsburg) kommt es am Dienstag zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und einem Seat-Fahrer. In der Folge sprüht der Radfahrer dem Seat-Fahrer Pfefferspray ins Gesicht und flüchtet.











Wegen einer gefährlichen Körperverletzung am Dienstag ermittelt das Polizeirevier Marbach am Neckar gegen einen Radfahrer. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 18.10 Uhr an der Kreuzung Mühlstraße/Bilfinger Straße in Freiberg am Neckar-Beihingen (Kreis Ludwigsburg).

Ein bislang unbekannter Radfahrer soll aus bislang ungeklärter Ursache gegen den Seat eines 27-Jährigen geschlagen haben. Daraufhin sei es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der Radfahrer dem 27-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben und anschließend geflüchtet sein. Lesen Sie auch Der Radfahrer soll etwa 1,85 Meter groß und zur Tatzeit mit einer roten Jacke bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.