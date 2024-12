Fünf Fälle von Autoknackern in Ludwigsburg, je einer in Bietigheim und Besigheim und dann noch zwei gestohlene Kennzeichen in Bönnigheim und Ludwigsburg gab es rund um die Feiertage. Besteht ein Zusammenhang?

Die Polizei berichtet über eine auffallende Häufung von Fällen, in denen sich im Kreis Ludwigsburg jemand an fremden Autos zu schaffen gemacht hat – und das innerhalb weniger Tage.

In zwei Fällen wurde ein Täter gestört

Zwischen dem 21. und dem 24. Dezember schoben Unbekannte die Plane zur Seite, mit der ein Mercedes in einer Tiefgarage in der Marstallstraße in Ludwigsburg abgedeckt war, öffneten die Fahrertür und durchwühlten den Innenraum des Fahrzeugs. Ob etwas gestohlen wurde, ist unklar. Der 23. oder der 24. Dezember kommen für einen weiteren Einbruch im Stadtteil Oßweil in Frage. Hier wurde ein in der Wiesenstraße abgestelltes Auto durchsucht und Münzgeld aus der Mittelkonsole entwendet. Am 24. oder 25. Dezember wurde zudem das Handschuhfach eines in der Marbacher Straße abgestellten VW Passat nach Wertsachen durchwühlt. Gestohlen wurde vermutlich nichts.

Der Stadtteil Neckarweihingen war dann am frühen Morgen des 25. Dezember an der Reihe. Hier öffnete ein noch unbekannter Mann gegen 2.40 Uhr einen in der Hauptstraße abgestellten Mercedes und stahl Bargeld aus der Mittelkonsole. Dann wandte er sich einem daneben stehenden Wohnmobil zu. Beim Durchsuchen des Handschuhfachs wurde er allerdings durch einen Anwohner gestört und ergriff, vermutlich ohne weiteres Diebesgut, die Flucht. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 1,65 Meter großen Mann handeln, der mit einem dunkelbraunen Kapuzenpullover und einer grauen Jogginghose bekleidet war.

Ebenfalls auf frischer Tat angetroffen wurde ein Autoknacker am 26. Dezember in der Wilhelmstraße, dieses Mal von der Halterin eines VW Fox. Er war gerade dabei, das Handschuhfach zu durchwühlen, flüchtete dann aber zu Fuß in Richtung Gartenstraße. In diesem Fall soll der Tatverdächtige eine schwarze Kapuzenjacke und eine Schildmütze getragen haben. Die Polizei ermittelt nun unter anderem, ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt und wie es gelang, die Fahrzeuge zu öffnen.

Vorfälle auch in Bietigheim-Bissingen, Besigheim und Bönnigheim

Die Fälle in Ludwigsburg sind nicht die einzigen dieser Art. In Bietigheim-Bissingen wurde zwischen dem 24. und dem 26. Dezember ein am Japangarten abgestellter Wagen geöffnet und nach Wertsachen durchsucht, in Besigheim geschah das bei einem in der Oberamteigasse geparkten Fahrzeug. Entwendet wurden dabei nach bisherigen Erkenntnissen erneut Bargeld und eine Sonnenbrille.

Auch Fahrzeugkennzeichen wurden über die Feiertage gestohlen. In Bönnigheim parkten die Autos in der Burgstraße und der Bachstraße, in Ludwigsburg in der Grönerstraße.