Landkreis Ludwigsburg: Kreisräte murren – gehen aber beim Katastrophenschutzzentrum mit

1 So sieht der geplante Neubau des Katastrophenschutzzentrums aus. Unten sollen Fahrzeuge hinein, oben Büros. Foto: Werner Kuhnle

Die Bedenken waren und sind groß – doch der Kreistag in Ludwigsburg stellte sich am Freitag zumindest hinter die Entwurfsplanung für ein Katastrophenschutzzentrum.











Der Kreistag in Ludwigsburg hält an der Planung für ein bisher grob auf 20 Millionen Euro geschätztes Katastrophenschutzzentrum in Asperg fest. Eine Mehrheit der Kreisräte stimmte am Freitag dafür, rund 700 000 Euro in eine weitere Entwurfsplanung zu investieren. Im Oktober fällt die endgültige Entscheidung, ob der Landkreis sich ein solches Projekt angesichts der schwierigen Haushaltslage überhaupt leisten will.