Ein Video im Intranet des Landratsamt Ludwigsburg beunruhigt Beschäftigte. Es soll erneut am Personal gespart werden – auch, um die Kommunen nicht weiter zu belasten.
Im Intranet des Ludwigsburger Landratsamts wurde vor wenigen Tagen ein Video hochgeladen, in dem Landrat Dietmar Allgaier zu den Mitarbeitenden – und erstmals öffentlich über neue Einsparziele – spricht: „Sie kennen das noch aus dem vergangenen Jahr. Es geht um ein Einsparvolumen von rund 24 Millionen Euro, das wir 2027 einsparen müssen.“