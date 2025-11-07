Urig, manchmal auch modern: Besenwirtschaften haben ihren eigenen Charme. Die Zeit, sie zu besuchen, könnte passender nicht sein. Hier ein paar Möglichkeiten im Landkreis Ludwigsburg.
Klingt abgedroschen, ist aber wahr: Herbstzeit ist Besenzeit. Draußen sitzen war gestern, die Weihnachts- und Glühweinzeit ist noch ein Stück entfernt. Die Besen in der Region versprechen gemütliches Hocken in warmen Stuben, hiesigen Wein und deftige Speisen. Hier eine Auswahl an Besen im Kreis Ludwigsburg, die im November noch geöffnet haben.