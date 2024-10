Landkreis Ludwigsburg: Auffahrunfall bei Tamm: drei Leichtverletzte

1 Die Unfallstelle musste gereinigt werden. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

Am Mittwochvormittag sind bei Tamm (Kreis Ludwigsburg) ein Audi und ein Transporter kollidiert. Dabei wurden drei Menschen verletzt.











Am Mittwoch Vormittag ereignete sich gegen 10 Uhr in Tamm auf der Kreuzung Bundesstraße B 27/Landesstraße 1133 ein Verkehrsunfall. Verwickelt waren ein Audi und das Fahrzeug eines Paketzustellers. Beide Fahrer sowie ein Beifahrer wurden leicht verletzt von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.