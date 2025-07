Landkreis Landshut: Spaziergängerin entdeckt Königspython

1 Königspython in Niederbayern gefunden Foto: Polizeiinspektion Vilsbiburg/dpa/Polizeiinspektion Vilsbiburg

Eine Spaziergängerin hat in Niederbayern eine Königspython entdeckt. Die Schlange sei mehr als einen Meter lang, teilte die Polizei mit. Aufgrund der niedrigen Temperaturen habe sie am Montag nahezu regungslos in einem Waldstück bei Kröning (Landkreis Landshut) gelegen. Die Schlange war demnach bereits am Sonntag gesichtet worden, war dann aber wieder entwischt.