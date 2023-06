1 Die Polizei äußert sich (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Tagelang hatte die Polizei fieberhaft nach einem vermissten Rentner gesucht. Nun haben Suchkräfte der Feuerwehr die Leiche des Mannes auf einem Feld gefunden.









Suchkräfte haben einen vermissten Rentner am Freitagnachmittag im Landkreis Konstanz tot aufgefunden. Der 87-Jährige hatte am Sonntag ein Pflegeheim in Steißlingen verlassen und ist nicht zurückgekommen, wie die Polizei mitteilte.