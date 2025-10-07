Landkreis Karlsruhe: Mann setzt Auto von neuem Partner der Ex in Brand

1 Die Polizei nahm den Beschuldigten später bei sich zu Hause vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Nach wiederholten Unstimmigkeiten zwischen zwei Männern steht plötzlich ein Wagen in Flammen. Was die Polizei zu dem Vorfall in Pfinztal mitteilt.











Ein Streit zwischen einem Mann und dem neuen Partner seiner Ex-Freundin ist derart eskaliert, dass am Ende ein Auto in Flammen stand. Der 37-Jährige habe am späten Montagabend vor dem Haus in Pfinztal (Landkreis Karlsruhe) gestanden, in dem seine ehemalige Lebensgefährtin wohnt. Per Nachrichten übers Handy habe er den neuen Mann an der Seite seiner Ex aufgefordert, herauszukommen, sagte ein Polizeisprecher.