Landkreis Heilbronn: Schwerer Unfall auf A6 bei Bad Rappenau – Autofahrer stirbt

1 Bei einem Unfall mit zwei Lkw auf der A6 ist ein Autofahrer gestorben. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa/Stefan Puchner

Ein Auto wird zwischen zwei Sattelzügen eingeklemmt. Der Fahrer kommt dabei um. Auch für einen weiteren Mann besteht laut Polizei kaum Hoffnung.











Bei einem Unfall mit mehreren Sattelzügen auf der Autobahn 6 ist ein Auto dermaßen in einen der Lastwagen gedrückt worden, dass der Fahrer ums Leben kam. Der Unfallverursacher, der mit seinem Lkw an einem Stauende bei Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) auf einen zweiten Sattelzug aufgefahren war, kam zwar per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Polizei äußerte aber in einer Mitteilung wenig Hoffnungen, dass er überleben wird. Die beiden anderen Fahrer seien leicht verletzt worden.