Landkreis Heilbronn: Mehr als 40 Straftaten - Raser landet nach Flucht in U-Haft

Rasante Flucht, dann der Crash im Acker – und das mit über drei Dutzend Vorstrafen. Was die Ermittlungen über die Vorgeschichte des Rasers ergaben.
Ein mehrfach straffällig gewordener Mann ist nach einer riskanten Verfolgungsfahrt im Landkreis Heilbronn in Untersuchungshaft genommen worden. Eine Streife habe den Mann in seinem Auto bei Bad Friedrichshall kontrollieren wollen, teilte die Polizei mit. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt am Sonntag sei der Mann riskant und mit hohen Geschwindigkeiten geflüchtet.