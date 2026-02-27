Landkreis Heilbronn: 75 Millionen aus Eurojackpot gehen nach Baden-Württemberg

Ein Spieler oder eine Spielerin aus dem Landkreis Heilbronn hat beim Eurojackpot abgeräumt. Welche Ratschläge es für den Umgang mit dem Geld gibt.
Der mit fast 75 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist in Baden-Württemberg geknackt worden. Ein Spieler oder eine Spielerin tippte auf die richtigen Zahlen und kann sich nun auf den Mehrfach-Millionengewinn freuen. Das teilte Westlotto mit. Die Gewinnzahlen lauteten 7, 17, 19, 28, 47, als Eurozahlen wurden 2 und 7 gezogen. Der Jackpot war mit rund 74,8 Millionen Euro gefüllt.