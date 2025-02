1 Der Radfahrer ist bei dem Unfall ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein Radfahrer wird nach einem Unfall auf der Straße gefunden - doch für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Wer ihn anfuhr, ist noch nicht klar.











Ein Radfahrer ist im Landkreis Heidenheim von einem Auto angefahren worden und an seinen Verletzungen gestorben. Ein Zeuge entdeckte den 68-Jährigen am Morgen auf einer Straße in Königsbronn, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer war unerkannt geflüchtet.