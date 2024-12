Am Dienstag bescherten drei entlaufene Schafe in Fulda 44 Zügen eine Verspätung. Aus Sicherheitsgründen wurde daraufhin eine Gleissperrung zwischen Fulda und Frankfurt veranlasst.

Drei entlaufene Schafe haben im Bereich Fulda in Hessen insgesamt 44 Zügen jeweils eine Verspätung von 52 Minuten beschert.

Die Tiere seien am Dienstag vermutlich über den Zaun ihrer Weide gesprungen und anschließend an den Gleisen der Bahnstrecke in Richtung Frankfurt am Main gelaufen, teilte die Bundespolizei in Kassel am Mittwoch mit.

Lesen Sie auch

Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn habe daraufhin aus Sicherheitsgründen eine Gleissperrung zwischen Fulda und Frankfurt veranlasst. Erst nachdem der Besitzer die drei ausgebüxten Tiere wieder eingefangen und sicher untergebracht hatte, wurden die Gleise wieder freigegeben. Die Vierbeiner blieben unverletzt. Gegen den Tierhalter läuft ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.