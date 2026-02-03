Die Jugendberatung der Karlshöhe in Ludwigsburg unterstützt Jugendliche im Landkreis beim Übergang von der Schule in den Beruf. Wegen Kürzungen muss das Angebot zurückgefahren werden.
Immer mehr junge Menschen in Baden-Württemberg sind auf staatliche Hilfen angewiesen. Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) gab es im August 2025 fast 67.000 Erwerbsfähige unter 25 Jahren, die eine Grundsicherung benötigten. Das ist ein Viertel mehr als noch 2019. Und nur die wenigsten davon schaffen gleich im ersten Anlauf den Übergang in eine Ausbildung und einen sicheren Beruf.