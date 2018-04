Landkreis Esslingen Fünf Verletzte bei schwerem Unfall auf der Autobahn 8

Von red 08. April 2018 - 19:46 Uhr

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 8 am Sonntagmorgen sind fünf Menschen verletzt worden. Ein Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Es kam zu einem kilometerlangen Stau.





Wendlingen am Neckar - Ein Sachschaden in Höhe von etwa 68.000 Euro und fünf verletzte Personen ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag kurz nach 11.00 Uhr auf der Autobahn kurz nach der Anschlussstelle Wendlingen (Landkreis Esslingen) in Fahrtrichtung Karlsruhe ereignet hat. Ein 65 Jahre alter Porschefahrer wechselte vom mittleren auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei einen 59-jährigen Peugeotfahrer. Bei der Kollision wurde der Peugeot nach links gegen die Leitplanke abgewiesen.

Von dort schleuderte der Pkw nach rechts über alle drei Fahrstreifen und prallte dort gegen die rechte Leitplanke. Hierbei kippte der Peugeot auf die Seite und auf dem Standstreifen zum Stehen. Durch die Kollision mit dem Peugeot wurde der Porsche auf den mittleren Fahrstreifen abgewiesen, wo er mit einem Mercedes kollidierte. Der 76-jährige Fahrer in seinem Mercedes schleuderte nach rechts und prallte gegen die Leitplanke.

Mercedes überschlägt sich

Hier überschlug sich der Mercedes und kam zwischen dem rechten und mittleren Fahrstreifen auf dem Dach zum Liegen. Durch den Unfall wurden alle drei Fahrer, die 45-jährige Beifahrerin im Peugeot und die 74-jährige Beifahrerin im Mercedes verletzt. Alle mussten in nahegelegene Krankenhäuser verbracht werden.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war nur ein Fahrstreifen befahrbar. Es bildete sich ein Rückstau von 9 Kilometern. Alle drei Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt vier Fahrzeugen und 16 Wehrleuten und der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen im Einsatz.