Landkreis Emmendingen: Wanderin stürzt rund 40 Meter in die Tiefe

1 Es folgte eine mehrstündige Rettungsaktion der Bergwacht. (Symbolbild) Foto: Matthias Bein/dpa/Matthias Bein

Eine 69-Jährige kommt beim Wandern vom Pfad ab und rutscht einen steilen Hang hinab. Es folgt eine aufwendige Rettung.











Eine 69 Jahre alte Frau ist bei Simonswald (Landkreis Emmendingen) beim Wandern rund 40 Meter einen steilen Hang hinabgerutscht. Sie wurde verletzt und es folgte eine mehrstündige Rettungsaktion, wie die Bergwacht mitteilte. Mit Seilsicherungen und Seilgeländer konnten sich die Einsatzkräfte von oben nach unten zu der Frau abseilen. Dabei war den Angaben zufolge das Risiko eines Steinschlags hoch.