1 Ein Nandu-Weibchen ist nach Angaben der Polizei aus einem Freigehege im Kreis Emmendingen gestohlen worden (Symbolfoto). Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Jens Büttner

Von dem Laufvogel blieb nur ein Federhaufen. Wer hat „Gretle“ gestohlen?











Ein Nandu-Weibchen ist nach Angaben der Polizei aus einem Freigehege im Kreis Emmendingen gestohlen worden. Dem Besitzer des Laufvogels aus Riegel am Kaiserstuhl fiel am Sonntag eine auffallend große Menge Federn vor dem verschlossenen Gehege auf und bemerkte so, dass „Gretle“ weg war. Gestohlen wurde das Tier demnach vermutlich zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.