Landkreis Calw: Wohnhausbrand in Gechingen: Polizei prüft versuchte Tötung

1 Nach einem Wohnhausbrand im Landkreis Calw geht die Polizei von Brandstiftung aus (Symbolfoto). Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

In Gechingen brennt es in einem Haus. Zwei Senioren werden teils schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.











Link kopiert



Nach einem Wohnhausbrand in Gechingen (Landkreis Calw) mit zwei Verletzten geht die Polizei von Brandstiftung aus. Ein 64-Jähriger habe verdächtige Geräusche bemerkt und das Feuer im Eingangsbereich des Hauses entdeckt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Beim Löschversuch habe er Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung erlitten. Eine 88-jährige Frau sei von ihm geweckt und später mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.