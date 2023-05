1 Die Einsatzkräfte waren am Sonntag in den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald gefordert. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Am Sonntag haben schwere Gewitter mit starken Niederschlägen Unwetterschäden verursacht. Ein Schwerpunkt der Einsätze lag um Titisee-Neustadt.









Schwere Gewitter mit starken Niederschlägen haben am Sonntag in den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald Unwetterschäden verursacht. Es kam zu einer zweistelligen Zahl an Einsätzen, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Abend mitteilte. Ein Schwerpunkt der Einsätze lag um Titisee-Neustadt.