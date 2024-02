Schemmerhofen im Kreis Biberach: Ermittler: Vermisstes Baby gestorben

1 Die Polizei äußert sich zu dem Fall (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Polizei, Feuerwehr, Suchhunde, Drohnen mit Wärmebildkameras und ein Hubschrauber: Mit einem Großaufgebot ist nach einer Frau und ihrem Baby gesucht worden. Der Fall nimmt einen tragischen Verlauf.











Link kopiert



Die Suche nach einer verschwundenen Frau und ihrem Baby im Landkreis Biberach ist in ein Ermittlungsverfahren gegen die 32-jährige Mutter wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes gemündet. Das sechs Monate alte Kind sei am Freitag nach dem Wiederfinden in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus gekommen und dort zur Mittagszeit gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Hintergründe zu der mutmaßlichen Tat seien noch unklar. Auch die Frau sei in einem kritischen Zustand.