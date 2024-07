Landkreis Biberach: Einbrecher kommt über Kellerfenster

1 Die Einbrecher kamen durch ein Kellerfenster ins Gebäude. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Funke Foto Services//Michael Dahlke

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen sind in Rot an der Rot (Landkreis Biberach) durch ein Kellerfenster in ein Geschäft eingebrochen.











Am Mittwoch oder Donnerstag brach ein Unbekannter in ein Geschäft in Rot an der Rot (Landkreis Biberach) ein. Laut Polizeiangaben sei der Täter zwischen 18 Uhr und 8 Uhr am Werk gewesen. In dieser Zeit habe er an der Rückseite eines Gebäudes in der Oberen Straße den Lichtschacht entfernt und ein gekipptes Kellerfenster aufgehebelt. So gelangte er ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem begab er sich über das Treppenhaus in den Verkaufsraum.